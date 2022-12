EN DIRECT – Top 14 : Bayonne défie Pau au Hameau, suivez le choc sur France Bleu Pays Basque

À la veille du réveillon de Noël, Bayonne et Pau vont s'affronter pour la dernière journée de la phase aller de Top 14. Un choc au pied du sapin à double enjeu : la suprématie départementale, et la course pour le maintien en première division.

Ramener un petit cadeau de Noël au pied du sapin. Ce vendredi 23 décembre, c'est la mission que s'est donnée l' Aviron Bayonnais , en déplacement chez le voisin béarnais de la Section Paloise . Un choc des Pyrénées-Atlantiques pour conclure la phase aller du championnat de Top 14 à double enjeu. Pour Bayonne comme pour Pau, c'est la suprématie départementale qui se joue. Mais pour les Bayonnais, quatre points devant Pau, l'objectif va aussi de mettre un peu plus de distance au classement avec les Béarnais, pour se donner encore un peu plus d'air dans la course au maintien. Bête noire des Bayonnais, Pau s'était déjà imposé il y a deux ans au Hameau , dans un match tendu qui avait précipité la fin de saison l'Aviron Bayonnais, terminée en eau de boudin après le derby perdu contre le Biarritz Olympique en access match. Il y a de la revanche dans l'air donc, mais attention aux Palois qui reviennent bien, après un succès à La Rochelle qui a lancé leur saison.