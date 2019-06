EN DIRECT - TOP 14 : l'ASM Clermont décrochera-t-elle son 3e Brennus ? Suivez la finale contre Toulouse

C'est l'affiche rêvée, aussi bien sur le terrain que dans les tribunes du Stade de France. Nous vous faisons vivre cette finale du Top 14 entre l'ASM-Clermont et le Stade Toulousain ce samedi (20h45) sur l'antenne de France bleu et sur francebleu.fr. du point de vue des supporters clermontois.

Clermont-Ferrand, France

Le Stade de France va s'afficher en jaune et bleu d'un côté, en rouge et noir de l'autre ce samedi soir. Les supporters de l'ASM et du Stade Toulousain ne pouvaient rêver plus belle affiche pour la finale du Top 14. Et ils ont un profond respect les uns pour les autres, unis par l'amour profond du rugby et de ses valeurs, avec le respect de l'adversaire.

Pour une fois la logique a été respectée. La finale 2019 oppose donc le leader de la saison régulière, Toulouse, à son dauphin, Clermont. Il faut remonter à 2008 pour retrouver la même affiche. Pour les Jaune et Bleu, il s'agira de décrocher leur troisième Bouclier de Brennus, pour les Rouge et Noir, le 20e. France Bleu Pays d'Auvergne vous fait vivre cette finale en direct depuis la place de Jaude et le Stade de France dès 20h !

L'essentiel

Près de 80.000 spectateurs au Stade de France, 8 sur 10 viennent de région.

Clermont est en quête de son 3e Brennus, Toulouse de son 20e.

Un écran géant de 100m2 place de Jaude pour permettre aux supporters de suivre la finale depuis Clermont.

En 2017, plus de 30.000 personnes rassemblées à Jaude pour la finale.

.

Notre direct

20h15 : Les supporters ont tous sorti la panoplie jaune et bleu, que ce soit au Stade de France ou à Jaude, voici quelques photos de fans de l'ASM.

Les premiers Clermontois sont arrivés au Stade de France © Radio France - Simon Cardona

Franck et Sandrine qui a sorti la petite coupe "spéciale finale" © Radio France - Simon Cardona

A Jaude, les premiers supporters arrivent dans l'après-midi © Radio France - Isabelle Gaudin

20h05 : Place de Jaude, l'ambiance commence à monter, la pluie s'est arrêtée pour une finale sous le soleil.

19h57 : Pendant ce temps au Stade de France, les joueurs sont à l'échauffement.

19h50 : France Bleu est en direct de la place de Jaude et du Stade de France pour vous faire vivre cette finale de folie ! Emission spéciale dès 20h.

Toute l'équipe de France Bleu Pays d'Auvergne en jaune et bleu pour vous faire vivre cette finale Clermont - Toulouse © Radio France

Jean-Pierre Morel et Gilles Darlet sont en direct du Stade de France pour vous faire vivre cette finale Clermont-Toulouse © Radio France - Jean-Pierre Morel

19h40 : A Clermont-Ferrand, les supporters des Jaune et Bleu sont là et se sont fait entendre dès l'après-midi. Le maire de Clermont-Ferrand n'est pas en reste !

19h25 : Les supporters auvergnats qui vont au Stade de France sont partis ce samedi matin en train ou en bus, fin prêts pour mettre le feu pour la finale !

19h15 : Toute la ville s'est parée de jaune et bleu, les commerces et les bars du centre-ville affichent tous les couleurs de l'ASM.

Les commerces de Clermont-Ferrand se sont tous parés des couleurs de l'ASM © Radio France - Isabelle Gaudin

19h : Bienvenue dans notre direct pour vous faire vivre la finale Clermont-Toulouse avec les supporters Clermontois. Le match au sommet est retransmis sur un écran géant de 100 m² place de Jaude. France Bleu Pays d'Auvergne y a installé son studio pour vous fait vivre l'ambiance d'avant-match dès 20h, en direct avec vous à Jaude. Au coup d'envoi à 20h45, retrouvez Jean-Pierre Morel et Gilles Darlet au Stade de France pour suivre la finale en direct et en intégralité.