EN DIRECT - Top 14 : le Stade Toulousain affronte Clermont, à suivre sur France Bleu Occitanie

Le Stade Toulousain, leader du du Top 14 et toujours invaincu cette saison reçoit l'ASM Clermont, victorieux la semaine dernière face à La Rochelle. Vivez la rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie.

Pour leur deuxième match à domicile, les Toulousains jouent de nouveau dans un stade Ernest-Wallon à guichets fermés. Le Stade, leader du championnat avec 13 points reste toujours invaincu. Il reçoit l'ASM Clermont Auvergne, victorieux la semaine dernière à La Rochelle après avoir enchaîné deux défaites consécutives. Une équipe en confiance, qui n'a pas gagné à Toulouse depuis sept ans.

Match à vivre en direct

Le match est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 20h30 :

La compo

Deux joueurs néo-zélandais sortent de l'infirmerie et jouent face à Clermont ce dimanche : d'abord, le centre Pita Ahki, associé à Zack Holmes, puis sur le banc, le pilier Charlie Faumuina. En première ligne, Peato Mauvaka est préféré à Julien Marchand. Le Stade Toulousain joue avec une charnière classique, Dupont-Ntamack. Jelonch, Tolofua et Cros forment la troisième ligne. Mathis Lebel et Maxime Médard sont titularisés sur les ailes, Thomas Ramos à l'arrière.

Côté clermontois, Damian Penaud est replacé au centre. Il n'avait plus joué à ce poste depuis le 22 décembre 2019. Le deuxième ligne Paul Jedrasiak fait aussi son retour après avoir été blessé pendent l'intersaison. Sur le banc figure Marvin O'connor, arrivé cette semaine à Clermont en tant que joker médical. L'ancien joueur de rugby à 7 n'a pas joué en Top 14 depuis trois ans.