EN DIRECT - Top 14 : suivez ASM Clermont-Stade Toulousain sur France Bleu Occitanie

Après deux matchs reportés et trois semaines sans jouer, Toulousains et Clermontois se retrouvent ce samedi soir pour la 14e journée de Top 14. C'est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 20h35.