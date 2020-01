EN DIRECT – Top 14 : suivez Bayonne / Agen en intégralité sur France Bleu Pays Basque

L'Aviron Bayonnais accueille Agen ce dimanche 26 janvier pour la 14e journée de Top 14. Un rencontre capital pour le maintien. Les Agenais derniers n'ont que 5 points de retard sur les ciel et blancs. Match à vivre en intégralité sur France Bleu Pays Basque dès 12h.

Bayonne, France

L'Aviron Bayonnais, qui n'a plus gagné depuis la mi-octobre, et reste sur deux résultats décevants dans son antre de Jean-Dauger (défaite face à Pau et nul contre Brive) reçoit Agen, le dernier du classement. Un match à couteaux tirés entre deux adversaires directs pour le matien ce dimanche 26 janvier, pour la 14e journée de Top 14.

L'enjeu tuera-t-il le jeu alors que le soleil est enfin revenu sur Bayonne ou les deux équipes réussiront-elles à se libérer ?

Match à vivre en intégralité dès 20h15 sur France Bleu Pays Basque et en live commenté