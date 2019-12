EN DIRECT – Top 14 : suivez Bayonne-Brive sur France Bleu Pays Basque

L'Aviron Bayonnais affronte Brive ce samedi 21 décembre pour la 11e journée de Top 14. Un choc entre adversaires pour le maintien et la revanche de la dernière finale de Pro D2, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque.

Toulouse, France

L'Aviron Bayonnais, champion de Pro D2, reçoit Brive, le finaliste malheureux, pour une revanche au goût de lutte pour le maintien ce samedi 21 décembre (15h35) pour la 11e journée du Top 14. Les deux promus, après un bon début de championnat, se tiennent en 1 point au classement.

Les Bayonnais, qui n'ont plus gagné depuis plus de 2 mois et restent sur 3 défaite en Top 14, dont une à domicile, doivent absolument s'imposer face à des Corréziens qui n'ont pas gagné à Jean-Dauger depuis 2002 et feraient un très bon coup en mettant fin à cette série de 11 défaites d'affilée sur les bords de Nive.

Match à vivre en intégralité dès 15h sur France Bleu Pays Basque et en live commenté