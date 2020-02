EN DIRECT – Top 14 : suivez Bayonne - Stade Français en intégralité sur France Bleu Pays Basque

L'Aviron Bayonnais n'a plus le droit à l'erreur. Tous les jokers ont été grillés et le club ciel et blanc, qui n'a plus gagné depuis la mi-octobre, soit 8 matchs sans victoire en Top 14, doit absolument s'imposer ce samedi 22 février face au Stade Français, concurrent direct pour le maintien, lors de la 16e journée.

Les Bayonnais qui ont promis de jouer tous leurs matchs, jusqu'à la dernière journée, comme des finales ont commencé à redresser la tête le week-end dernier à Montpellier (31-29). Un point pris qui doit maintenant être validé par un succès impératif à domicile.

Match à vivre en intégralité dès 20h pour l'avant match (coup d'envoi 18h) sur France Bleu Pays Basque et en live commenté