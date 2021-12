EN DIRECT - Top 14 : suivez Biarritz - Montpellier sur France Bleu Pays Basque

Biarritz, entre les mailles du filet ? On en sera certain qu'au moment du coup d'envoi avec déjà quatre matches reportés à cause du Covid-19. Le BO (14e / 18 pts) accueille Montpellier (3e / 35 pts) ce lundi 27 décembre sur sa pelouse d'Aguiléra pour la 13e journée de Top 14. L'occasion de laisser la place de lanterne rouge, après le revers de Perpignan la veille à domicile contre Castres. Un grand test, face à des Héraultais qui retrouvent le haut du tableau au classement, avant d'enchaîner sur un mois de janvier important dans la course au maintien avec la réception de l'Usap et les déplacements à venir à Bordeaux Bègles et Brive.

à lire aussi Top 14 : Biarritz avec Couilloud, Herron et Lonca pour recevoir Montpellier

► BO - MHR, live dès 18h45

Le match, les résultats et le classement