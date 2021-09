EN DIRECT - Top 14 : suivez Biarritz Olympique-Union Bordeaux-Bègles sur France Bleu Pays Basque

C'est "Jour de Fête" à Aguiléra ce samedi 4 septembre. Le Biarritz Olympique reçoit l'Union Bordeaux-Bègles (14h) en ouverture de la 1ère journée de Top 14 version 2021-2022. Sevré depuis 7 ans, le vieux stade Léon-Larribau et son public retrouvent enfin les joutes de l'élite. Et le BO a bien besoin de son peuple rouge et blanc derrière lui pour tenter de terrasser le demi-finaliste de la saison dernière. L'UBB, de son côté, aimerait confirmer cette saison qu'il peut viser enfin le haut du tableau. Et pour ce faire, il est primordial de lancer idéalement sa saison chez un promu.

Suivez la rencontre en direct et intégralité

Les compositions des équipes

BO : Kuridrani et 3 autres recrues dans le XV de départ

L'Union Bordeaux-Bègles avec 2 anciens biarrots

Jefferson Poirot Clément Maynadier Lekso Kaulashvili Kane Douglas Thomas Jolmes Alexandre Roumat Mahamadou Diaby Louis Picamoles Yann Lesgourgues Matthieu Jalibert Ben Lam UJ Seuteni Pablo Uberti Yoram Moefana Nans Ducuing

Remplaçants : 16. Maxime Lamothe, 17. Thierry Paiva, 18. Alban Roussel, 19. Bastien Vergnes, 20. Maxime Lucu, 21. François Trinh-Duc, 22. Remi Lamerat, 23. Lasha Tabidze