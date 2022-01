EN DIRECT - Top 14 : suivez Biarritz - Perpignan sur France Bleu Pays Basque

Crucial, capital, vital. Chacun choisira un qualificatif pour ce match entre le Biarritz Olympique et Perpignan, ce samedi 8 janvier à Aguiléra. Une rencontre qui compte pour la 15e journée de Top 14. Le BOBP (14e, 19 pts) et l’Usap (13e, 19 pts), remontés ensemble dans l'élite s'affrontent dans un choc des derniers (17 heures). Et pour le vainqueur, l'occasion de mettre la tête sous l'eau d'un concurrent direct dans la course au maintien à mi-saison. Un match à vivre sur France Bleu Pays Basque avec Stéphane Garcia, Antoine Viudes et David Talec.

