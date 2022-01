EN DIRECT - Top 14 : suivez le match Brive - Biarritz sur France Bleu Pays Basque

Suivez le choc de bas de tableau entre le CA Brive et le Biarritz Olympique ce samedi 29 janvier pour le compte de la 16e journée de Top 14. Duel capital dans la course au maintien pour les deux formations.

Un nouveau capital pour le Biarritz Olympique. Le BOPB se déplace à Brive ce samedi 29 janvier pour le compte de la 16e journée de Top 14 (17 heures). Avec toujours le même objectif, pour une équipe biarrote qui reste sur quatre défaites consécutives en championnat : prendre des points dans la course au maintien. En effet, Brive (13e) avec un match en moins, compte deux points de plus que Biarritz (14e). Les Rouge et blanc seraient bien inspirés de s'imposer en Corrèze, après avoir grillé un précieux joker lors de la dernière réception de Perpignan.

Le live avec Stéphane Garcia, Nicolas Acebes et David Talec

Résultats et classement