EN DIRECT - Top 14 : suivez Brive-UBB sur France Bleu Gironde

L'année 2022 a débuté par une victoire poussive face au promu biarrot après deux weekends sans match qui ont apparemment refroidi la machine bordelaise.

Le leader va donc devoir monter le curseur ce samedi à Brive où il n'a jamais gagné sous l'ère Christophe Urios et où seul le Stade Rochelais a réussi à s'imposer cette saison.

Covid et bobos

Les Corréziens, 12èmes après une série de sept défaites en huit matches, sont le dos au mur. Et malgré une affluence réduite, jauge oblige, à 5000 spectateurs, le CAB doit à tout prix enrayer sa mauvaise série face au leader du Top 14.

On a besoin de se serrer, on a un match important ce weekend et je veux qu'il y ait un maximum d'énergie pour aller disputer ce match - Christophe Urios

"On sait que Brive est en difficulté, rappelle le demi de mêlée Maxime Lucu, et attend ce match avec impatience. On va être reçu comme il se doit. Un match âpre avec beaucoup de combat et de confrontations directes. Si on fait le même match que la semaine dernière, ça ne passera pas à Brive."

Maxime Lucu sera le capitaine de l'UBB face au CAB. © Radio France - Radio France

Un combat que l'Union va devoir mener sans quelques unes de ces meilleures armes. Entre Covid, bobos et choix des entraîneurs, Petti, Picamoles, Jalibert, Lamerat, Cordero, Lam et Buros ne seront pas là. Les remplaçants devront avoir la dalle à l'image de Geoffrey Cros, absent depuis plus d'un an, ou encore les deux des pépites du centre de formation, l'ouvreur Mattéo Garcia et l'arrière-ailier Louis Bielle-Biarrey, lors d'un baptême du feu qui s'annonce très musclé.

Au-delà des hommes, c'est d'abord au niveau de l'état d'esprit collectif que le manageur Christophe Urios attend son groupe au terme d'une "bonne semaine de travail" de son propre aveu. "Je ne m'occupe jamais des gens qui ne sont pas là. On a besoin de se serrer, on a un match important ce weekend et je veux qu'il y ait un maximum d'énergie pour aller disputer ce match."

La compo

UBB : Ducuing - Mori, Dubié, Moefana, Cros - (o) Trinh-Duc (m) Lucu - Roumat, Vergnes-Taillefer, Woki - Marais, Douglas - Cobilas, Lamothe, Paiva.

Remplaçants : Dweba, Kaulashvili, Jolmès, Roussel, Lesgourgues, Garcia, Bielle-Biarrey, Tameifuna.

Brive-UBB, c'est à vivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce samedi à partir de 16h30.