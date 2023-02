EN DIRECT - Top 14 : suivez Castres - Stade Rochelais sur France Bleu La Rochelle

Deux semaines après sa défaite à domicile face à Lyon, le Stade Rochelais retrouve le Top 14 avec un déplacement à Castres ce samedi. Rencontre à 17 heures, avec pour les maritimes, cette nécessité d'aller chercher des points à l'extérieur.

"Pour le Stade Rochelais, les trois matchs à venir sont capitaux"

Il ne reste plus que neuf matchs avant la fin de la saison régulière, et pour Sébastien Boboul, l'entraîneur des arrières de La Rochelle, "Les trois matchs à venir sont capitaux. Aller à Castres, recevoir Brive et se rendre à Pau avant un break de deux semaines, cela doit nous relancer pour la course à la deuxième place. Toulouse est trop loin devant, mais le Stade Français, c'est possible. Si on avance bien dans cette fin de saison, on a la chance de recevoir les parisiens au dernier match, alors, tout est possible pour une qualification directe en demi-finale."

De son côté Castres ne compte que six points d'avance sur le premier relégable. Une place peu confortable pour un CO pourtant finaliste du Top 14 la saison dernière. Des tarnais qui, paradoxalement restent invaincus cette saison sur leur pelouse. Le président de Castres s'est exprimé en début de semaine, inquiet sur la situation de son club.

Un Stade Rochelais qui pour ce déplacement à Castres peut compter sur le retour de deux joueurs cadres. Le talonneur Pierre Bourgarit et le centre international Jonathan Danty.

Composition du Stade Rochelais :

Les titulaires : Hayden THOMPSON STRINGER, Quentin LESPIAUCQ, Joel SCLAVI, Romain SAZY (cap), Will SKELTON, Ultan DILLANE, Levani BOTIA, Yoan TANGA, Tawera KERR-BARLOW, Antoine HASTOY, Raymond RHULE, Jules FAVRE, Ulupano SEUTENI, Dillyn LEYDS, Brice DULIN.

Les remplaçants : Pierre BOURGARIT, Léo AOUF, Rémi PICQUETTE, Thomas LAVAULT, Kyle HATHERELL, Thomas BERJON, Jonathan DANTY, Georges-Henri COLOMBE REAZEL

Castres / Stade Rochelais, une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu La Rochelle dès 16 heures 45.

