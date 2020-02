EN DIRECT - Top 14 : suivez Clermont - UBB sur France Bleu Gironde

C'est dans la peau du leader que l'Union Bordeaux-Bègles se déplace ce samedi à Clermont. Avec l'envie de poursuivre leur belle dynamique. Mais les Auvergnats n'ont pas le choix. Ils doivent gagner pour rester au contact des qualifiables. A suivre dès 20h30 sur France Bleu Gironde et francebleu.fr

Après avoir récupéré la place de leader en dominant Lyon (37-19), l'UBB n'a pas l'intention de s'arrêter là. "On ne va rien lâcher, assure Christophe Urios. On va aller à Clermont dans le même état d'esprit. On verra ce qui va se passer."

Au stade Michelin, où elle ne s'est jamais imposée en championnat, l'Union Bordeaux-Bègles va retrouver une ASM qu'elle avait largement dominé à l'aller (42-15), qui vient d'arracher un succès à Pau (20-23) mais dont la position de qualifiable ne tient aujourd'hui qu'à un fil.

Les Girondins se savent donc très attendus en Auvergne mais ont montré cette saison qu'ils étaient capables de bien voyager avec déjà trois victoires et un nul ramenés de leurs déplacements.

ASM - UBB, c'est à vivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr avec Julien De Jong et Arnaud Carré à partir de 20h30.