EN DIRECT - Top 14 : suivez en intégralité le match du CA Brive à Bayonne

Brive-la-Gaillarde, France

Choc entre promus en Top 14 et concurrents au maintien ce samedi sur la pelouse du stade Jean Dauger. Le CA Brive se déplace à Bayonne pour la 11e journée du championnat. Chez des Basques (9e ex aequo, 21 points) qui restent sur sept défaites de rang toutes compétitions confondues, les Brivistes (7e ex aequo, 22 points) tenteront de remporter leur première victoire de la saison en Top 14 à l'extérieur.

Les Corréziens offriraient ainsi un beau cadeau de Noël à leurs fans et se donneraient encore de l'air dans la course au maintien. Mais il y a d'abord 80 minutes intenses à livrer. La rencontre, dont le coup d'envoi est donné à 15h35, est à suivre en intégralité sur France Bleu Limousin en cliquant sur le player ci-dessous.

La 11e journée

Le classement