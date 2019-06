EN DIRECT - Top 14 : suivez la finale Toulouse - Clermont

La finale du Top 14 oppose Toulouse à Clermont, les deux meilleures et plus séduisantes équipes de la saison régulière, ce samedi (20h45) au Stade de France. Une affiche de rêve à suivre et écouter sur l’antenne de France bleu et francebleu.fr !

Une finale de rêve et en partie inédite. Car si Auvergnats et Toulousains se sont déjà affrontés à quatre reprises en finale (1994, 1999, 2001, 2008), pour à chaque fois une victoire des Rouge et Noir, jamais les deux premiers de la saison régulière ne s'étaient retrouvés à ce stade de la compétition, depuis que six équipes participent à la phase finale et l'instauration des barrages en 2009-2010.

Au Stade de France, l'ASM tentera de décrocher son troisième Bouclier de Brennus (après 2010 et 2017), le Stade Toulousain son 20e, sept ans après le dernier (2012).

Supporter du Stade Toulousain, écoutez France Bleu Occitanie

Supporter de l'ASM, écoutez France Bleu Pays d'Auvergne

A Clermont-Ferrand, un écran géant place de Jaude

La finale du Top 14 entre l'ASM et le Stade Toulousain sera retransmise sur un écran géant de 100 m² ce samedi soir, place de Jaude à Clermont-Ferrand. France Bleu Pays d'Auvergne vous fait vivre l'ambiance d'avant-match dès 20h, en direct avec vous à Jaude. Au coup d'envoi à 20h45, retrouvez Jean-Pierre Morel et Gilles Darlet au Stade de France pour suivre la finale en direct et en intégralité.

