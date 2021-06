Match de gala pour clôturer la saison régulière ce samedi à Chaban-Delmas entre une Union Bordeaux-Bègles, déjà assurée d'un barrage à domicile, et un Stade Toulousain qui vient chercher son billet pour les demi-finales. A suivre sur France Bleu Gironde à partir de 20h30.

EN DIRECT - Top 14 : suivez l'affiche entre l'UBB et Toulouse sur France Bleu Gironde

L'Union et Toulouse vont croiser le fer pour la troisième fois de la saison. Un choc que ces deux équipes, déjà qualifiées, n'abordent pas avec la même pression.

Depuis le weekend dernier, l'UBB sait qu'elle terminera 3ème ou 4ème. Et qu'elle aura du mal à dépasser le Racing qui reçoit Brive lors de cette dernière journée. Pas question pour autant de faire l'impasse. Elle veut se servir de ce match face au champion d'Europe comme d'un révélateur avant de connaître à 23h le nom de son adversaire en barrage.

Seuteni à l'ouverture

Côté toulousain, on a un pied en demi-finale. Mais pour mettre le deuxième, il faudra ramener un point de Chaban-Delmas car, en cas de défaite sèche, le champion d'Europe pourrait être doublé par La Rochelle et le Racing et donc contraint de passer par la case barrages.

Suivez l'UBB en intégralité sur France Bleu Gironde.

Après s'être affronté en demi-finale de Champions Cup, victoire de Toulouse (21-9), les deux équipes vont donc en découdre avant de se retrouver, peut-être, en demi-finale de Top 14.

L'Union a procédé à six changements après sa défaite à Toulon. Joseph Dweba débutera au talon, Alexandre Roumat au centre de la troisième ligne, Maxime Lucu à la mêlée et JU Seuteni à l'ouverture alors que Romain Buros retrouve son poste d'arrière.

L'arrière Romain Buros fait son retour dans le XV de départ. © Radio France - Justine Hamon

La compo

UBB : Buros - Cordero, Uberti, Lamerat, Lam - (o) Seuteni (m) Lucu - Petti, Roumat, Woki - Cazeaux, Jolmes - Cobilas, Dweba, Poirot.

Remplaçants : Maynadier, Paiva, Douglas, Picamoles, Lesgourgues, Jalibert, Dubié, Tameifuna.

UBB-Stade Toulousain, c'est à vivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce samedi dès 20h30 avec Julien De Jong, Arnaud Carré et Vincent Forgues.