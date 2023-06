EN DIRECT - Top 14 : suivez la finale Toulouse-La Rochelle sur France Bleu (21h)

On connaîtra tard ce samedi soir le nom de l'équipe championne de France 2023 de rugby. Le Stade Rochelais et le Stade Toulousain se disputent le titre dès 21h sur la pelouse du Stade de France. Deux équipes qui ces dernières années s'illustrent en Top 14 et en Champions Cup.

ⓘ Publicité

Le Stade Toulousain déjà champion 21 fois

Toulouse, une équipe redoutable sur les phases finales. Dans son histoire, sur 29 finales jouées en championnat, les Toulousains se sont imposés 21 fois . La Rochelle reste toujours sur le chemin d'un premier Brennus à conquérir. Des Maritimes en pleine confiance, même si physiquement le match a été compliqué face à l'UBB en demi-finale . Les Rochelais pourraient venir contrarier les belles statistiques toulousaines.

La finale en direct

Suivez le direct en écoutant France Bleu La Rochelle dès 20 heures pour l'avant match.

loading

Suivez le direct en écoutant France Bleu Occitanie

loading

loading

loading