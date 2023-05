EN DIRECT - Top 14 : suivez La Rochelle-Stade Français sur France Bleu La Rochelle

En Top 14, on saura ce dimanche soir le nom des équipes qualifiées pour le Top 6. La seule incertitude reste sur la dernière équipe qualifiée. Le ticket se jouera entre Lyon et l'Aviron Bayonnais. Les basques en déplacement sur la pelouse du LOU peuvent se qualifier en cas de victoire à Lyon. Mais si les hommes de Xavier Garbajosa l'emportent, le LOU peut même passer remonter à la 5è place. Pour le reste, le Stade Français, le Racing 92 et l'UBB termineront à la 3è, 4è, 5è ou 6è place. Reste à savoir dans quel ordre. Sachant que les barrages opposeront le 3è au 6è et le 4è au 5è.

Toulouse et le Stade Rochelais sont déjà assurés de jouer les 1/2 finale à Saint-Sébastien en Espagne le 9 ou 10 juin prochain. Le Stade Toulousain devrait terminer à la première place avec un dernier match à domicile face à Brive. Le premier du championnat devrait jouer le vendredi soir à 21h05, le 9 juin, l'autre le samedi 10 juin l'après-midi à 17h.

Stade Rochelais / Stade Français, une rencontre à vivre en intégralité ce dimanche soir dès 21h05 sur France Bleu La Rochelle et francebleu.fr

