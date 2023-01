EN DIRECT - Top 14 : suivez La Rochelle-Toulouse sur France Bleu La Rochelle

La Rochelle / Toulouse. Ces dernières saisons, ce choc tourne systématiquement à l'avantage du Stade Toulousain. En championnat, sept fois de suite les hommes d'Ugo Mola l'ont emporté, que ce soit en saison régulière ou en match de barrage, comme en juin dernier.

En 2021, c'était en finale de la coupe d'Europe à Twickenham. Ajoutez à cela un match de préparation perdu à Limoges 38 à 00 en août 2020 , et la série est malheureusement devenue longue pour La Rochelle. Il faut en fait remonter au 14 septembre 2019 pour voir le Stade Rochelais l'emporter 28 à 13, à domicile.

"Cette série m'énerve, mais çà ne m'empêche pas de dormir" - Uini Atonio, le pilier droit de La Rochelle"

Pour Uini Atonio, le pilier droit international de La Rochelle : "Cela m'énerve, oui, mais çà ne m'empêche pas de dormir. En fait une partie du groupe a changé, les nouveaux joueurs n'ont pas connu cette série, cela permet d'aborder différemment cette rencontre. On n'a pas parlé de çà cette semaine."

L'équipe toulousaine n'a presque pas besoin de cette bonne série pour aborder sereinement ce nouveau rendez-vous. avec dix victoires en championnat sur 14 matchs, la confiance est là pour les haut-garonnais.

Pour le 3/4 centre toulousain, Lucas Tauzin : "Forcément, il y a de la confiance, mais le groupe sait aussi se remettre en question chaque semaine, et repartir au travail week-end après week-end, et c'est çà aussi notre force. On sait se dire les choses pour avancer."

Composition de La Rochelle :

Les titulaires : Reda WARDI, Pierre BOURGARIT, Uini ATONIO, Romain SAZY, Rémi PICQUETTE, Levani BOTIA, Paul BOUDEHENT, Grégory ALLDRITT (cap), Thomas BERJON, Antoine HASTOY, Dillyn LEYDS, Jules FAVRE, Raymon RHULE, Teddy THOMAS, Brice DULIN

Les remplaçants : Samuel LAGRANGE, Thierry PAIVA, Ultan DILLANE, Rémi BOURDEAU, Kyle HATHERELL, Lucas ZAMORA, Pierre BOUDEHENT, Georges-Henri COLOMBE REAZEL

Stade Rochelais / Toulouse, une rencontre à vivre en intégralité ce samedi soir sur France Bleu La Rochelle dès 20 heures 50 pour l'avant match.

