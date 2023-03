EN DIRECT - Top 14 : suivez le choc Aviron Bayonnais - Section Paloise sur France Bleu Pays Basque

Un match sans doute pas comme les autres dans cette saison. L' Aviron Bayonnais et la Section Paloise s'affrontent ce samedi 25 mars, sur la pelouse du stade Anoeta, antre de la Real Sociedad à Saint-Sébastien, dans le cadre de la 21e journée de Top 14 . Un choc basco-béarnais, entre le 6e et le 13e du championnat, qui pourrait permettre aux Ciel et blanc de basculer définitivement dans la course à la phase finale. Une rencontre à vivre dès 16 heures sur France Bleu Pays Basque pour l'avant-match, avec Grégory Arganèse, Stéphane Garcia et Lucas Aizpurua.

