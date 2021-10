EN DIRECT ─ Top 14 : suivez le choc entre Biarritz et Brive sur France Bleu Pays Basque

Biarritz défie Brive pour le compte de la 8e journée de Top 14. Un match capital dans la course au maintien face à un concurrent qui au classement a huit points de plus que les Rouge et blanc. Suivez cette rencontre dès 14h pour l'avant-match sur France Bleu Pays Basque