Candidats déclarés à la qualification, séparés par un point, Girondins et Tarnais s'affrontent ce samedi (14h45) au stade Chaban-Delmas. Castres a le vent en poupe mais l'Union Bordeaux-Bègles veut profiter du duel pour revenir dans le Top 6. A suivre en intégralité sur France Bleu Gironde.

EN DIRECT - Top 14 : suivez le choc entre l'UBB et Castres sur France Bleu Gironde

Une option sur la qualification. Même si rien ne sera définitif, le vainqueur du jour pourra envisager l'avenir avec sérénité.

"Tournant non, nuance le centre Rémi Lamerat, parce que je ne pense pas que le perdant soit définitivement à l'arrêt mais quand on sait qu'il reste trois matches pour eux et cinq pour nous, c'est un très beau virage."

Petti et Lamerat reviennent

Le Castres Olympique, vainqueur de ses cinq derniers matches, rêve d'un gros coup à Chaban pour s'installer durablement dans le bon wagon. Wagon où l'Union reprendra place si elle bat son adversaire du jour, un seul point séparant les deux équipes.

"Castres c'est l'équipe qui est souvent venue nous gâcher la fête sur ces fins de saison, rappelle le capitaine Jefferson Poirot. Il va falloir qu'on montre qu'on a grandi, qu'on veut nous aussi aller chercher ces phases finales."

La rencontre s'annonce âpre et épicée comme l'avait été celle du 13 novembre dernier où l'UBB s'était imposée sur la sirène grâce à un essai d''Afa Amosa (29-30).

Le staff girondin a procédé à cinq changements dans son XV de départ avec notamment les retours du troisième ligne argentin Guido Petti et du centre Rémi Lamerat.

Les compos

UBB : Ducuing - Buros, Uberti, Lamerat, Cordero - (o) Jalibert (m) Lucu - Petti, Picamoles, Woki - Cazeaux, Marais - Cobilas, Lamothe, Poirot.

Remplaçants : Maynadier, Kaulashvili, Jolmes, Roumat, Lesgourgues, Seuteni, Moefana, Tameifuna.

Castres : Dumora - Palis, Combezou, Botitu, Nakosi - (o) Urdapilleta (m) Kockott -Delaporte, Jelonch, Babillot - Staniforth, Jacquet - Hounkpatin, Barlot, Tichit.

Remplaçants : Ngauamo, Nostadt, Vanverberghe, Ardron, Fernandez, David, Guillemin, Chilchava.

