EN DIRECT - Top 14 : suivez le choc Pau-Bayonne

Important, mais pas capital dans la course au maintien. C'est de cette manière que l'on pourrait qualifier le déplacement de l'Aviron Bayonnais à Pau, en ouverture de cette 21e journée de Top 14. Les Bayonnais pointent à la 12e place du classement, sept points devant les Palois barragistes, à six journées de la fin du championnat. Derby ou non, la rencontre peut permettre aux Ciel et blanc, en cas de victoire, d'augmenter le matelas de points qui les séparent de la zone rouge. Problème : depuis son retour en Top 14, Bayonne ne s'est jamais imposé, en match officiel comme en amical, face à la Section (défaite 22-23 sur la pelouse de Dauger le 16 janvier dernier). Mais cette saison, le Hameau est loin d'être une forteresse imprenable : cinq défaites et un nul pour les Béarnais dans leur antre. De quoi espérer pour les joueurs bayonnais qui ont l'opportunité d’enchaîner une troisième victoire, ce qui n'est jamais arrivée cette saison.

