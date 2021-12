EN DIRECT - Top 14 : suivez le choc UBB-Toulouse sur France Bleu Gironde

L'heure du grand défi pour l'UBB de Cameron Woki face au champion de France et d'Europe.

C'est un immense défi proposé à l'UBB. Vaincre Toulouse. Ce qu'elle n'a pas réussi à faire la saison dernière malgré quatre tentatives. Rentrée du Racing avec une victoire autoritaire (14-37), l'Union a hâte de se jauger face à un champion en titre sur qui elle ne compte que deux points de retard au classement.

"C'est vrai qu'on a galéré face à eux la saison dernière, avoue l'arrière Romain Buros, il faut qu'on arrive à les battre. Il faut qu'on arrive à battre les grosses équipes parce que c'est dans ce genre de matches qu'on construit notre équipe."

Tout le monde est pressé de voir ce match, le premier contre le deuxième, ça ajoute du piment à cette histoire - Mahamadou Diaby

Pour la première fois depuis mars 2020, le stade Chaban-Delmas va faire le plein. Ils seront 33 000 à pousser derrière l'équipe girondine avec l'espoir de récupérer la place de leader. "On a la chance de pouvoir jouer ces matches, reconnaît le capitaine Mahamadou Diaby, et c'est une fierté de jouer ce genre de matches qui amènent autant d'envie et d'engouement auprès des gens. Tout le monde est pressé de voir ce match, le premier contre le deuxième, ça ajoute du piment à cette histoire."

L'international argentin Guido Petti est de retour. © Radio France - Justine Hamon

Dans la foulée de la démonstration réalisée à l'Arena, le staff n'a procédé qu'à trois changements dans le XV de départ. Retour de l'Argentin Guido Petti en deuxième ligne. Retour également de Maxime Lucu et Matthieu Jalibert à la charnière.

Côté toulousain, Ugo Mola a décidé de faire rentrer la majorité de ses internationaux à l'image du duo Dupont-NTamack.

Les compos

UBB : Buros - Cordero, Seuteni, Moefana, Lam - (o) Jalibert (m) Lucu - Diaby, Picamoles, Woki - Douglas, Petti - Cobilas, Lamothe, Paiva.

Remplaçants : Kaulashvili, Maynadier, Roussel, Jolmes, Vergnes-Taillefer, Lesgourgues, Trinh-Duc, Tameifuna.

Toulouse : Mallia - Tauzin, Guitoune, Akhi, Lebel - (o) NTamack (m) Dupont - Jelonch, Tolofua, Cros - Meafou, Yoyoutte - Aldegheri, Mauvaka, Neti.

Remplaçants : Cramont, Baille, Tekori, Brennan, Miquel, Germain, Holmes, Tafili.

UBB-Toulouse, un choc à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 20h30 avec Arnaud Carré, Vincent Forgues et Erwan Chassin.