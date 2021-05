EN DIRECT - Top 14 : suivez le déplacement de Bayonne à Montpellier sur France Bleu Pays Basque

Un rendez-vous capital dans la course au maintien. A deux journées de la fin du championnat, l'Aviron Bayonnais se déplace ce samedi à Montpellier (17h) dans le cadre de la 25e journée de Top 14. Les Ciel et blanc, douzièmes avec 44 points et qui restent sur un joli coup réalisé à Toulouse, ont eu deux semaines pour préparer cette rencontre. Avec trois points d'avance sur Pau (qui se déplace au même moment à La Rochelle), l'Aviron doit conforter sa place au classement mais surtout, pourrait entériner son maintien dans l'élite, si dans le même moment la Section venait à perdre face aux Maritimes.

► Avant-match dès 16h45 avec Christian Bibal et Stéphane Garcia