Brive-la-Gaillarde, France

Brive est en mission à Agen, ce samedi, pour la treizième et ultime journée de la phase aller du Top 14. Chez un concurrent direct au maintien, le CAB, 12e et premier non relégable, tentera de faire un coup pour prendre ses distances avec le SUA, 13e et premier relégable avec un point de retard sur Brive.

Cette rencontre est à suivre en intégralité à partir de 14 heures sur France Bleu Limousin avec Nicolas Blanzat.