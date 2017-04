EN DIRECT - Top 14 : suivez le déplacement de Brive à Clermont pour le derby !

Le CAB défie l'ASM, ce samedi soir à 20h45, pour la 23e journée du Top 14. Les Brivistes réaliseront-ils l'exploit de gagner à Marcel-Michelin où ils n'ont plus triomphé depuis 2003 ?

C'est le 97e derby du Massif-Central entre Brive et Clermont, ce samedi soir. A 20h45, les Coujoux ont rendez-vous chez les Jaunards pour la 23e journée du Top 14. Balayés 46 à 10 à Brive au match aller, les Corréziens tenteront l'impossible : créer l'exploit sur la pelouse de Marcel-Michelin où ils n'ont plus gagné depuis 2003, eux qui restent aussi sur cinq revers d'affilée dans le derby. Le CAB a, en tout cas, une bonne occasion car Clermont savoure encore sa qualification pour les 1/2 finales de la coupe d'Europe et risque la décompression. Nous suivons ensemble ce derby à partir de 20h45 sur France Bleu Limousin.