EN DIRECT - Top 14 : suivez le déplacement du CA Brive à Bordeaux pour la 2e journée sur France Bleu Limousin

Le CA Brive joue à Bordeaux-Bègles, ce samedi à 18h15, pour la 2e journée de Top 14. Vivez cette rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Limousin !

Brive étrenne son très anecdotique statut de leader ce samedi soir à Bordeaux-Bègles ! Une semaine après son probant succès au Stadium contre Bayonne pour la 1re journée du Top 14, le CAB se déplace cette fois en Gironde à 18h15.

Les Brivistes, dont on leur promet la lutte pour le maintien cette saison, ont tout à gagner chez un cador du championnat... leader incontesté l'an passé avant l'arrêt brutal du Top 14 pour cause de coronavirus et de confinement.

Les Bordelais, privés de 1re journée après le report de leur rencontre face au Stade Français, manqueront-ils de rythme ? Les Brivistes seront-ils plus en place ? Le match est à suivre en intégralité sur France Bleu Limousin en cliquant sur le player ci-dessous.

Les matchs de la 2e journée

Le classement