EN DIRECT - Top 14 : suivez le match Aviron Bayonnais - Brive sur France Bleu Pays Basque

Un choc capital dans la course au maintien. L' Aviron Bayonnais accueille Brive, ce samedi 28 janvier (17 heures) à l'occasion de la 16e journée de Top 14 . Les Ciel et blanc (7es) face aux Corréziens (13e). Pourtant, au classement seulement dix points les séparent des hommes de Grégory Patat . La faute à la forme des joueurs du CAB , qui restent sur trois victoires consécutives en championnat. Face à eux, l'Aviron peut se targuer d'être invaincu (7/7) dans son antre de Jean Dauger. Un choc à vivre dès 16h30 sur France Bleu Pays Basque, avec Grégory Arganèse, Stéphane Garcia et Lucas Aizpurua.

ⓘ Publicité

► Live radio et commenté

loading

loading