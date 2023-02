EN DIRECT - Top 14 : suivez le match Aviron Bayonnais - Castres sur France Bleu Pays Basque

Lors du match aller, Uzair Cassiem et ses coéquipiers s'étaient inclinés 39-22

L' Aviron Bayonnais va-t-il réaliser la passe de dix ? Et ainsi poursuivre sa série d'invincibilité à Jean Dauger. Les Ciel et blanc (6es, 45 pts) accueillent le Castres Olympique (11e, 32 pts) ce samedi 25 février, une semaine après s'être imposés miraculeusement contre le Stade Français. Rencontre de la 19e journée de Top 14 . Avant-match dès 16h30, coup d'envoi 17 heures, avec Grégory Arganèse, Stéphane Garcia et Rémy Doutre. Lors de la phase aller, en octobre dernier, l'Aviron - remanié - s'était incliné à Pierre Fabre , avec un Urdapilleta des grands jours, pour le seul disputé à ce jour par Kaminieli Rasaku avec Bayonne, avant son prêt à Mont-de-Marsan .

