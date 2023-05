EN DIRECT - Top 14 : suivez le match Aviron Bayonnais - Clermont sur France Bleu Pays Basque

Des enjeux, il n'en manque pas dans ce match, entre l' Aviron Bayonnais et Clermont . Les Ciel et blanc (8es, 54 pts) accueillent les Auvergnats (9es, 51 pts) ce samedi 13 mai dans le cadre de l'avant-dernière journée de Top 14 . Le top six, synonyme de phases finales avec une hypothétique huitième de finale à Lyon, lors de la prochaine journée, si les résultats du week-end le permettent. Les huit premières places, qualificatives pour la Champions Cup (que l'Aviron n'a jamais disputé). Et en même temps, l'envie de bien figurer pour engranger une 12e victoire en autant de matches à Dauger cette saison. D'autant qu'il y a les adieux de certains joueurs , parmi lesquels Jean Monribot, Yann David, Arthur Duhau et Torsten Van Jaarsveld.

Prise d'antenne à 16h30 pour l'avant-match avec Grégory Arganèse, Stéphane Garcia et Lucas Aizpurua, coup d'envoi 17 heures !

► Live radio sur France Bleu Pays Basque

