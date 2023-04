EN DIRECT - Top 14 : suivez le match Aviron Bayonnais - Montpellier sur France Bleu Pays Basque

L'Aviron Bayonnais retrouve son antre de Jean Dauger. Un mois après le revers contre Pau à Anoeta , et après la défaite du week-end dernier à La Rochelle , les Ciel et blanc (8es, 50 pts) toujours à la lutte pour la qualification aux phases finales accueille Montpellier (9e, 48 pts) dans le cadre de la 23e journée de Top 14. Un adversaire qui, après avoir chuté à domicile contre Castres, abat sa dernière carte pour continuer à rêver d'une qualification. Autre objectif pour les Bayonnais : poursuivre leur série à Dauger et ajouter un onzième succès. Avant-match dès 16h30 sur France Bleu Pays Basque, coup d'envoi 17 heures.

