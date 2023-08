EN DIRECT - Top 14 : suivez le match Aviron Bayonnais - Stade Toulousain sur France Bleu Pays Basque

Le plus dur, c'est de confirmer. L' Aviron Bayonnais débute l'an II en Top 14 , et fait sa rentrée avec la réception du champion de France en titre, le Stade Toulousain , ce vendredi 18 août (21h05). Même amputés de leurs internationaux , les Haut-Garonnais n'en reste pas moins redoutables. Les Bayonnais, qui ont terminé la dernière saison 8es et invaincus dans leur antre de Jean Dauger, seront attendus. Un choc à vivre dès 20h30 sur France Bleu Pays Basque avec Grégory Arganèse, Stéphane Garcia et Lucas Aizpurua.

