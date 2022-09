EN DIRECT - Top 14 : suivez le match Aviron Bayonnais - UBB sur France Bleu Pays Basque

Après deux défaites et une victoire pour débuter la saison de Top 14, l'Aviron Bayonnais reçoit Bordeaux Bègles ce samedi 24 septembre pour le compte de la 4e journée (17 heures). Une formation bordelo-béglaise qui vient de remporter son premier match. À suivre sur France Bleu Pays Basque.

Teiva Jacquelain et Gaetan Germain, titulaires pour la quatrième fois de la saison

Faire de Jean Dauger une forteresse imprenable. Dans la course au maintien, c'est l'objectif de l'Aviron Bayonnais qui accueille ce samedi 24 septembre Bordeaux-Bègles, pour le compte de la 4e journée de Top 14 (17 heures). L'UBB qui vient de remporter son premier match de la saison, contre Castres, défait le mois dernier en amical dans l'enceinte bayonnaise (25-10). Pour les Ciel et blanc, la tâche ne sera pas facile, mais une victoire pourrait leur permettre de se donner un petit bol d'air dans la course au maintien, une semaine après la déception du Stade Français. Suivez le match sur France Bleu Pays Basque.

► Live dès 16h30 avec Grégory Arganèse, Stéphane Garcia et Lucas Aizpurua