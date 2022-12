EN DIRECT - Top 14 : suivez le match Bayonne - Toulon sur France Bleu Pays Basque

Rémy Baget et l'Aviron Bayonnais s'étaient inclinés 40-25 lors du match aller à Mayol

Bien terminer cette belle année 2022 et poursuivre la série d'invincibilité à domicile. C'est le double objectif de l' Aviron Bayonnais qui reçoit Toulon ce samedi 31 décembre au stade Jean Dauger (15 heures). Premier match de la phase retour du Top 14 , à vivre sur France Bleu Pays Basque : avant-match dès 14h30 avec Grégory Arganèse, Stéphane Garcia et Lucas Aizpurua. Bayonne qui reste sur six victoires en autant de match à la maison, contre une équipe du RCT qui semble repartie de l'avant.

ⓘ Publicité

Live radio et commenté

loading

loading

loading

loading