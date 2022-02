EN DIRECT - Top 14 : suivez le match Biarritz - La Rochelle sur France Bleu Pays Basque

Sortir la tête de l'eau. C'est l'objectif du Biarritz Olympique qui accueille La Rochelle ce dimanche 6 février à Aguiléra (21h05) pour le compte de la 17e journée de Top 14. Les Rouge et blanc n'ont pas gagner en championnat depuis fin décembre et la réception du Stade Français. Depuis : cinq défaites, et notamment un mois de janvier, qu'on disait capital, manqué contre des concurrents comme Perpignan ou Brive.

Toujours dernier au classement, le BOPB (20 points) doit impérativement s'imposer à domicile pour rester au contact. Mieux, puisqu'avec une victoire les Biarrots passeraient devant Toulon au classement. De son côté, La Rochelle peut retrouver le top six en cas de victoire. Un match à vivre sur France Bleu Pays Basque, avec Antoine Viudes, Stéphane Garcia et David Talec.

