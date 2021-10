EN DIRECT ─ Top 14 : suivez le match Biarritz - Lyon sur France Bleu Pays Basque

Renouer avec la victoire. C'est l'objectif du Biarritz Olympique qui accueille ce samedi Lyon sur sa pelouse d'Aguiléra (15 heures), pour le compte de la 6e journée de Top 14. Pour s'imposer, l'état d'esprit seul ne suffira pas, contre une équipe du LOU qui fait un début de saison plus que convenable et qui semble avoir de grandes ambitions cette saison, malgré sa défaite à domicile contre l'UBB. Et pour cause, les Rhodaniens n'ont remporté que deux matches - comme le BOPB - mais en prenant des bonus à chaque revers. Biarritz reste sur deux défaites (à La Rochelle et contre Toulouse) et espère se relancer, s'éloigner de la zone rouge.

