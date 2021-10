EN DIRECT ─ Top 14 : suivez le match Biarritz - Toulouse sur France Bleu Pays Basque

C'est l'affiche de la saison à Aguiléra : le Biarritz Olympique accueille l'ogre toulousain ce samedi (17 heures). Les Rouge et noir, champions d'Europe et de France en titre. Le Stade et ses 21 Boucliers de Brennus débarque dans le chaudron biarrot chauffé à blanc (et rouge) pour l'occasion. Plus de 10 000 supporteurs pousseront derrière le BOPB dans ce duel pour le compte de la 5e journée de Top 14. Biarritz, 11e du championnat reste sur une gifle reçue à La Rochelle samedi dernier et entend bien poursuivre sa série d'invincibilité à domicile (après les victoires contre Bordeaux-Bègles et le Racing). Sauf que c'est une montagne qui fait face au BO : Toulouse, la machine à gagner, seule équipe invaincue en ce début de saison. Une montagne que les joueurs biarrots - portés par un collectif qui s'est construit dans l'épopée de la montée en Top 14 vont tenter de renverser, eux qui se disent "excités" à l'idée d'affronter les Haut-Garonnais. Suivez l'avant-match dès 16h30 sur France Bleu Pays Basque.

à lire aussi Les compos de Biarritz, Toulouse et les déclas d'avant-match

Écoutez le direct

Résultats et classement