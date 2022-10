EN DIRECT - Top 14 : suivez le match Brive - Aviron Bayonnais sur France Bleu Pays Basque

Est-ce un match (déjà) capital pour le maintien ? On ne le saura vraiment qu'à la fin de la saison, au moment de faire les calculs, mais l'Aviron Bayonnais se déplace ce samedi 1er octobre à Brive pour y affronter le CAB. Une rencontre de la cinquième journée de Top 14, entre concurrents annoncés au bas de tableau. Les Ciel et blanc pointent à la neuvième place du championnat (8 points), quand les "Coujoux" sont douzièmes (7 points). Ils ont notamment perdu leurs deux réceptions à Amédée Domenech (contre Lyon et Montpellier). Pour l'Aviron, l'occasion est trop belle, de mettre la tête sous l'eau d'un concurrent direct, d'autant que la distance au classement ne tient qu'à un fil. Un match à vivre sur France Bleu Pays Basque. Avant-match dès 16h30 et coup d'envoi 17 heures.

à lire aussi 10 changements et les déclas avant Brive

► Live match et commenté par Grég Arganèse, Stéphane Garcia et Lucas Aizpurua