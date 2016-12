EN DIRECT - Top 14 : suivez le match Brive - Lyon

Le CA Brive accueille le Lyon Olympique Universitaire, ce vendredi à 17h, pour la 14e journée du Top 14. Face au promu, les Brivistes veulent prendre leur distance et lancer au mieux la phase retour du championnat.

Brive retrouve le championnat, ce vendredi, après la parenthèse européenne et les deux matchs gagnés face à l'équipe russe de l'Enisei STM. C'est Lyon, l'un des promus en Top 14, qui se présente ce vendredi à 17h au Stadium pour la 14e journée. C'est aussi le premier match de la phase retour. Avec déjà trois points d'avance sur le LOU, le CAB a l'occasion de définitivement prendre ses distances avec le bas du classement et de toujours prétendre à pouvoir jouer les trouble-fêtes dans la course aux barrages. Cette rencontre entre le CA Brive et le LOU est à suivre, comme d'habitude, en intégralité sur France Bleu Limousin avec Nicolas Blanzat et son consultant Valentin Courrent.