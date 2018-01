Brive-la-Gaillarde, France

Les joueurs du CA Brive vont-ils remettre ça ? Après avoir brillamment battu Montpellier, le leader du championnat, les Corréziens, 12e et premiers non relégables, tenteront ce samedi de signer une deuxième victoire d'affilée en Top 14, pour la première fois de la saison. Avec toujours un objectif en tête : avancer dans la course au maintien. Mais la tâche promet d'être ardue au Stadium face au RC Toulon, 5e du classement. Ce match sera à suivre en intégralité à partir de 16h40 sur France Bleu Limousin, avant le coup d'envoi à 16h45.