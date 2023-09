EN DIRECT - Top 14 : suivez le match Castres - Aviron Bayonnais sur France Bleu Pays Basque

Un nouveau déplacement pour l' Aviron Bayonnais . Une semaine après leur défaite bonifiée à Toulon, les Ciel et blanc se déplacent dans le Tarn, pour y affronter le Castres Olympique , pour le compte de la troisième journée de Top 14 . Pierre Fabre, citadelle presque imprenable : tombée deux fois au cours de ces trois dernières années. Mais l'Aviron veut partir en vacances - pour cause de coupure Coupe du monde - avec un bilan positif et se devra de réaliser une prestation pleine pour ramener une victoire. Prise d'antenne dès 16h30 pour l'avant-match avec Grégory Arganèse, Stéphane Garcia et David Talec.

► Live radio et commenté sur France Bleu Pays Basque

