EN DIRECT - Top 14 : suivez le match de Bayonne à Toulouse sur France Bleu Pays Basque

Un petit point sépare désormais l'Aviron Bayonnais, actuellement 13e (40 pts), à la Section Paloise, 12e, après la défaite des Béarnais ce samedi à domicile contre le Racing (29-35). Bayonne se déplace ce samedi à Toulouse à l'occasion de la 24e journée de Top 14 (17 heures). À trois journées de la fin du championnat, l'espoir est mince d'éviter le barrage chez le finaliste vaincu de la Pro D2, mais il existe toujours.

Une unité entre Bayonne qui en vaut deux. Pour se rendre la tâche plus difficile qu'elle ne l'est, il faudra terminer la saison avec un point de plus que les Palois qui, avec leurs deux victoires dans les confrontations directes (22-23 ; 43-33), disposent de l’avantage en cas d’égalité parfaite au soir de la 26e et dernière journée de championnat.

▶ Avant-match dès 16h45 sur France Bleu Pays Basque avec Christian Bibal et Stéphane Garcia