EN DIRECT ─ Top 14 : suivez le match de Biarritz à La Rochelle sur France Bleu Pays Basque

Continuer sur la bonne dynamique, malgré le turnover réalisé dans l'effectif. C'est l'objectif du Biarritz Olympique qui se déplace ce samedi (15 heures) à La Rochelle pour le compte de la 4e journée de Top 14. Après le beau succès obtenu contre le Racing 92, c'est un nouveau gros du championnat qu'affronte le BOPB : le vice-champion d'Europe et de France en titre. Qui certes, a manqué son début de saison, trois défaites en autant de matches, mais qui a le couteau entre les dents. "La Rochelle a un statut de favori. Nous, Biarritz, arrivons sur la pointe des pieds. Nous jouons le maintien, explique le trois-quart biarrot Steeve Barry, formé chez les Maritimes. On ne va pas se mettre dans la peau d’une victime, on va y aller comme des hommes et on verra le résultat comptable." Pour la première fois cette saison, le staff réalise de nombreux changements : huit au total. Avec un objectif : réussir sur la forme, le contenu, sans faire du résultat une priorité. Et pourquoi pas, pour certains joueurs, se montrer pour les prochaines échéances à venir.

