EN DIRECT - Top 14 : suivez le match de l'ASM Clermont à Agen

Pour la 16e journée du Top 14, l'ASM Clermont se déplace à Agen ce samedi 27 février à 14h45. Suivez la rencontre en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne et retrouvez les résultats et le classement du championnat.

Pour la 16e journée du Top 14, les rugbymen de l'ASM Clermont Auvergne se déplacent à Agen ce samedi 27 février à 14h45. Le match devait se jouer le 13 février dernier mais il a été reporté après plusieurs cas de Covid-19 détectés chez des joueurs de l'ASM. Agen est lanterne rouge du Top 14, 16 défaites en 16 rencontres, et un destin déjà acté en Pro D2 la saison prochaine. Clermont reste sur un succès écrasant sur Bayonne 73 à 3 et vise évidemment victoire et bonus. Agen-ASM Clermont, une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne. Vous pouvez également retrouver ici les résultats de tous les matches de Top 14, ainsi que le classement du championnat.

