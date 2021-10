EN DIRECT - Top 14 : suivez le match de l'ASM Clermont à Bordeaux-Bègles

L'ASM Clermont se déplace à Bègles-Bordeaux ce samedi 30 octobre à 21h05 pour la 9e journée du Top 14. Suivez la rencontre en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne et retrouvez les résultats et le classement du championnat.

Pour la 26e journée du Top 14, les rugbymen de l'ASM Clermont Auvergne se déplacent à Bordeaux-Bègles ce samedi 30 octobre à 21h05. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne. Vous pouvez également retrouver les résultats de tous les matches de Top 14, ainsi que le classement du championnat.

Bordeaux-Bègles est actuellement deuxième du championnat avec six victoires, un nul et une seule défaite. Cette défaite remonte à la première journée contre Biarritz. En face ce samedi, Clermont manque de régularité depuis l'entame de la saison avec quatre victoires et quatre défaites.

à lire aussi Rugby Top 14: l'ASM passe un gros test à Bordeaux ce samedi

Ecoutez le match en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne

Le live commenté

Les résultats et le classement en temps réel

Retrouvez toute l'actualité de l'ASM Clermont Auvergne sur francebleu.fr