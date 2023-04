Top 14 : Nouvelle désillusion à l'extérieur pour l'ASM, battue à Pau 23-18

L' ASM Clermont retrouvait le championnat ce samedi après un intermède de coupe d'Europe. Et si Les Clermontois ont eu bien du mal à entrer dans cette rencontre de la 22e journée de Top 14, en étant menés 10-0 après 10 minutes de jeu, l'ASM a ensuite mis la main sur le ballon et dominé son adversaire dans les grandes largeurs.

Mais une fois encore en grande difficulté dans les zones de marque adverses, et en commettant trop d'erreurs techniques et stratégiques, les Jaunards n'ont pu ramener mieux qu'un bonus défensif, obtenu en toute fin de rencontre. Avec des essais de George Moala et Baptiste Jauneau, le club auvergnat avait laissé passer sa chance depuis déjà bien longtemps, manquant une pénalité capitale en début de seconde période, qui aurait pu rapprocher l'ASM à un point de son adversaire.

Mais Clermont ne pouvait pas espérer non plus beaucoup mieux, en ayant fait beaucoup trop de cadeaux à son hôte du jour. Un essai d'Emilien Gailleton suite à un cafouillage d'Alivereti Raka en première période, mais aussi une défense bien trop laxiste sur l'essai du break de Beka Gorgadze dans le second acte, peuvent une fois de plus apporter un côté frustrant à la performance du jour.

"Je pense qu'on aurait dû gagner ce match facilement" - C. Urios

Malgré la défaite, le coach Christophe Urios voulait avant tout retenir les éléments positifs de cette rencontre, comme la domination globale de son équipe et sa faculté à réagir en fin de rencontre en profitant de la baisse de rythme de son adversaire. Le technicien estimait même ironiquement que son équipe aurait dû l'emporter facilement compte tenu du contenu de la rencontre. Néanmoins, c'est avant tout un sentiment de frustration qui habitait le talonneur Etienne Fourcade après le match, conscient que son équipe s'est une nouvelle fois sabordée toute seule.

Avec un nouveau déplacement à venir la semaine prochaine sur le pelouse de La Rochelle, champion d'Europe en titre, l'ASM voit le Top 6 s'éloigner chaque semaine un peu plus, et va aussi devoir cravacher pour sauver les meubles, en terminant dans les 8 premiers du classement, une place qui serait synonyme de qualification en Champions Cup la saison prochaine.

Toujours 10e de Top 14 (46 points), Clermont devra faire face à une infirmerie qui affiche complet, et à son incapacité à prendre des points loin de son stade Michelin (8 sur 55 possible), pour inverser une tendance qui semble de plus en plus inéluctable. Il faudra probablement un parcours sans faute aux joueurs de Christophe Urios sur cette fin de saison pour essayer de "sauver les meubles".

Un parcours qui va donc débuter dès la semaine prochaine au stade Marcel-Deflandre, face au second du classement de Top 14 qui s'est déjà montré friable cette saison à domicile. La Rochelle - ASM, c'est une rencontre qui sera à suivre sur France Bleu Pays d'Auvergne, en direct et en intégralité, samedi prochain à 15h, avec les commentaires sur place de Julien Oury.

