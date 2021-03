EN DIRECT - Top 14 : suivez le match de l'ASM Clermont au Stade Français

Pour la 20e journée du Top 14, l'ASM Clermont se déplace au Stade Français ce samedi 27 mars à 14h45. Suivez la rencontre en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne et retrouvez les résultats et le classement du championnat en temps réel.

Après plus de trois semaines de pause, l'ASM Clermont retrouve le Top14 de rugby et va affronter le Stade Français

Pour la 20e journée du Top 14, les rugbymen de l'ASM Clermont Auvergne se déplacent au Stade Français ce samedi 27 mars à 14h45. Après plus de trois semaines de pause, le championnat reprend avec ce duel qui peut apparaître à l'avantage des clermontois si on regarde le classement. Clermont est 4e alors que les parisiens sont 8e avec un bilan quasi-équilibré de 9 victoires pour 10 défaites. La victoire est presque impérative pour l'ASM car le Racing et La Rochelle, respectivement 3e et 2e, comptent déjà deux victoires d'avance. Stade Français-ASM Clermont, une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne. Vous pouvez également retrouver ici les résultats de tous les matches de Top 14, ainsi que le classement du championnat.

