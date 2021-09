EN DIRECT - Top 14 : suivez le match de l'ASM Clermont face à La Rochelle

L'ASM Clermont dispute ce samedi soir, à partir de 21h05, son 3e match de la saison de Top 14 de rugby. Le club auvergnat accueille La Rochelle, vice-champion de France et d'Europe, au stade Michelin. La rencontre est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne.

La rencontre sera sous le signe de la pression, et pour cause, les deux clubs, très ambitieux cette saison, ont raté leur entame. Ils ont perdu les deux premières rencontres ce qui les obligent d'ores et déjà à l'emporter. L'ASM a perdu face à Lyon en ouverture de la saison, et le week-end dernier à Michelin face à Castres. La Rochelle s'est inclinée également à deux reprises face à Toulouse et au Racing 92.

